IN BEELD. Meer dan 2.000 paarden en ruiters palmen Flanders Expo in: “Voor sommige dieren begint het bieden vanaf 15.000 euro”

GentWees niet verbaasd als u dezer dagen de parking van Flanders Expo vol paardenkarren ziet staan: de Flanders Horse Expo is immers terug. Zowel professionele ruiters als gewone paardenliefhebbers komen daar drie dagen lang op af om te genieten van wedstrijden, spectaculaire shows en een grote beurs. “Ons land is zo gekend voor haar chocolade en veldrijden, maar veel minder voor haar paarden. Terwijl de beste prijspaarden ter wereld Belgisch zijn.”

“Op een week tijd trekken we hier in en weer uit”, zegt Sophie Pauwel, verantwoordelijk voor het programma van Flanders Horse Expo (en tegelijk ook dierenarts en eigenaar van een revalidatiecentrum voor paarden in Maarkedal). “Vorig weekend was hier nog een groot Zillion-feest. Toen we de blazers aanzetten, kwam er nog confetti uit. We zijn dus begonnen met eens goed te vegen.”

De dagen erna werden zes van de tien hallen klaargestoomd om het grootste indoor paardenevenement in eigen land, Nederland en Luxemburg te huisvesten. Verspreid over drie hallen werden zes binnenpistes gebouwd, twee hallen zijn logistieke hallen en een derde is gevuld met stallen. “Daar geraak je niet zomaar binnen”, glundert Sophie. “Veel prijspaarden zijn honderdduizenden euro’s waard. Ze worden dan ook strikt gescheiden gehouden van de demopaarden.”

De demopaarden worden strikt gescheiden van de prijspaarden, om de eventuele overdracht van ziektes te vermijden.

Voor elk wat wils

Door de pandemie is het drie jaar geleden dat de expo nog eens plaatsvond, maar het team is scherper dan ooit. In lijn met de voorgaande edities – dit is de veertiende keer – zorgen ze voor wedstrijden, shows en een grote beurs waar amateurs en professionele ruiters al hun materiaal vinden – van zadels over paardentrailers tot voeding. “Voor de wedstrijden en shows proberen we zoveel mogelijk disciplines aan bod te laten komen”, zegt Sophie.

Wie snakt naar spektakel, komt best op zondag. Dan is er mennen (een show met paard en kar), Horseball (een beetje zoals voetbal maar dan vanop een paard) en een aantal ‘Western-disciplines’ zoals barrelrace, polebending, flagrace en key hole race. “Ook voor kinderen staat er heel wat op het programma. Het hele weekend door kunnen ze ritjes maken op paarden, pony’s verzorgen, touwtrekken met een trekpaard, enzoverder.”

De hele dag pony's aaien, het kan.

In de hallen werden zes pistes gebouwd waar wedstrijden en shows doorgaan.

Nog bijzonder aan deze editie: voor het eerst kan je ook een paard kopen, in plaats van alleen bewonderen. “Dieren verhandelen op een beurs mag niet, maar via een veiling mag het wel. In totaal worden er zo 22 jonge paarden aangeboden en 5 embryo’s via draagmerry’s. Bieden kan van overal ter wereld. De prijs voor een ongereden paard start vanaf 7.500 euro, voor een gereden paard is dat 15.000 euro, maar ze zullen allemaal voor veel meer geveild worden.”

Veel interesse

In totaal zullen meer dan 2.000 paarden te zien zijn op het event, gaande van recreatiepaarden tot prijspaarden die honderduizenden euro’s waard zijn. De ruiters komen van over de hele wereld. “Onder andere Gudrun Patteet, Niels Bruynseels en Harrie Smolders, hele grote namen in het wereldje, zijn aanwezig”, zegt Sophie. “Maar je moet zeker geen kenner zijn om te genieten, als liefhebber kom je hier even goed aan je trekken.”

Dat merk je aan de bezoekers: een mix van pro’s en gewone liefhebbers vanuit heel de wereld. “ In 2020 kwamen meer dan 25.000 bezoekers langs, vooral uit eigen land en Nederland. Dit jaar hopen we op nog meer volk.” De beurs bezoeken kan zowel op zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur. Een ticket kost 28 euro aan de kassa. Een gouden tip: maak er vooral een uitje van. “We merken uit bevragingen dat bezoekers vaak de hele dag blijven. Er zijn genoeg standjes om wat te eten en te drinken en er is gewoon zoveel te zien. Op een uurtje ben je niet rond.”

Op Stap, een vzw die hippotherapie geeft aan mensen met mentale of fysieke problemen, zorgt het hele weekend lang voor paardjes die de kinderen kunnen borstelen en invlechten.

De parking staat drie dagen lang vol paardenkarren.

