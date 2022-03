IN BEELD. Marathon van Gent is met 10.000 deelnemers de meest succesvolle ooit: “Maand voor de start al uitverkocht”

GentZo’n 10.000 sportievelingen liepen zondag mee de marathon van Gent. Dat maakt deze editie de meest succesvolle tot nu toe. “Net voor de pandemie zaten we aan 5.000 deelnemers, dit jaar is dat aantal verdubbeld”, zegt een trotse organisator. De route liep door het centrum van Gent, wat het succes verklaart maar ook mooie beelden opleverde.

De Sofico Gent Marathon – in de volksmond gekend als de marathon van Gent – lokt elk jaar veel volk, maar dit jaar oversteeg toch alle verwachtingen. “In totaal hebben 10.500 lopers zich ingeschreven”, zegt organisator Greg Broekmans tevreden. “Dat is het grootste aantal deelnemers dat we al gehad hebben. Een maand voor de start waren we uitverkocht, dat was nog nooit gebeurd. Op een bepaald moment hebben we het aantal deelnemers moeten beperken, zodat het comfortabel zou blijven voor de deelnemers. Dat het zo’n groot succes zou zijn, dat hadden we niet verwacht.”

Broekmans schrijft het succes grotendeels toe aan het parcours dat dwars door het centrum van Gent ging. De lopers startten aan de Topsporthal aan de Watersportbaan en liepen langs de Henleykaai naar de Verlorenkost. Via het groene brugje van de Coupure staken ze over richting de Graslei, de Vrijdagmarkt en de Visserij. Daar volgden ze het water naar het Ghelamco Arena. Wie de halve marathon liep, volgde van daaruit de R4. De volledige marathonlopers liepen nog via Zwijnaarde en De Pinte, om zo terug te keren richting de Watersportbaan.

Ondanks de dikke mistlaag, sprak Broekmans van ideale weersomstandigheden. “Het smogalarm was deze morgen al opgeheven en het was gelukkig minder warm dan de afgelopen dagen. Anders was het zwaarder geweest voor de lopers. Dat het bewolkt, mistig en fris was bij de start, was dus ideaal voor de deelnemers.” De eerste halve marathonloper kwam al toe rond kort na 11 uur en de eerste hele marathonloper kort na 12 uur.

Volledig scherm Marathon van Gent. Over de Sint-Michielsbrug. © Jill Dhondt

Volledig scherm Marathon van Gent. Over de graslei. © Jill Dhondt

Volledig scherm Marathon van Gent. Door de Langemunt. © Jill Dhondt

Volledig scherm Marathon van Gent. Over de Vrijdagmarkt. © Jill Dhondt

Volledig scherm Marathon van Gent. Langs Portus Ganda. © Jill Dhondt

Volledig scherm Marathon van Gent. De Visserij op. © Jill Dhondt

Volledig scherm Marathon van Gent. Van het Keizerspark naar de Franse Vaart. © Jill Dhondt

Volledig scherm Marathon van Gent. Van de Franse Vaart richting het Ghelamco. © Jill Dhondt