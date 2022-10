IN BEELD Juan (27) wint Belgisch Kampioenschap backflip met 105 flips in 20 minuten

Gent Vrolijke feestnacht in Overpoort eindigt met doodschop na gemorst pintje: “Ik ben zelf geschrok­ken van mijn daden, dit is niet wie ik ben”

“Op beelden is te zien hoe de beklaagde een aanloop nam en een finale doodschop toediende, terwijl het slachtoffer op handen en knieën zat.” Het openbaar ministerie schetste in de rechtbank een ontluisterend beeld van twee onverbeterlijke vechtersbazen, na weerzinwekkende feiten in de Gentse Overpoortstraat.

28 oktober