IN BEELD. In Gent is het al een beetje lente: eerste krokussen en paaslelies staan in bloei

Op k(r)ot? Infosessie voor toekomsti­ge studenten en ouders over waar je precies op moet letten

Ga je op kot of denk je erover na? Dan krijg je wellicht veel advies, maar is dat wel even up-do-date? Studentenplatform Student in Gent, de Huurdersbond en Op Krot zw organiseren daarom een infosessie waar je heel wat tips kan oppikken. Intussen zoekt de stad ook mondige studenten voor een onderzoek over studentenkamers.