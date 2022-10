IN BEELD. In amper twee weken tijd van grijs viaduct naar graffitiparadijs: kunstenaars leven zich uit in Gentbrugge

Gent Dat zie je ook niet elke dag: paarden­span trekt 22 meter lange eik op houten kar over stadsring naar Brugse Poort

Anderhalf jaar hebben ze moeten ‘zagen’ om hun stunt te mogen volbrengen, maar uiteindelijk is het gelukt. Het zotte idee van kunstenaar Max Pairon was om een 22 meter lange eik helemaal van Merelbeke naar de Brugse Poort te vervoeren met een ‘mallejan’, een houten kar voortgetrokken door paarden. De eik zal verwerkt worden in de verbouwing van De Koer.

