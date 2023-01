IN BEELD. Hier in de Gentse haven wordt de nieuwe Matadibrug gebouwd, die eind dit jaar Oude Dokken moet verbinden

Gent Verpleeg­sters Aparna (30) en Arunima (32) ruilden India voor Gent: “Het dialect is vaak wel nog moeilijk”

Geen woonzorgcentrum in Vlaanderen of het is wel op zoek naar goede verpleegkundigen. En dat beseffen Aparna Mathew (30) en Arunima Kurumuttah Lasidhasan (32) al te goed. De twee verpleegsters verhuisden van India naar Gent. Deze week lopen ze stage in het Jan Palfijn-ziekenhuis. “Het is hier anders werken dan bij ons.”

28 januari