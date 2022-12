IN BEELD: de Sint-Bernadettewijk, of wat er nog van overschiet na twee maanden sloopwerken

Oostakker Eerste Oekraïense vluchtelin­gen zullen in april op maïsveld in Oostakker wonen

In januari starten de grondwerken, in februari worden 53 ‘woonunits’ geplaatst, en in april kunnen de eerste Oekraïense vluchtelingen hun intrek nemen in het nooddorp dat op een maïsveld in de Eikstraat in Oostakker wordt opgetrokken. In het najaar komen dan nog eens 147 woonunits. “De nood is en blijft hoog, de solidariteit gelukkig ook”, zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld).

