IN BEELD. De laatste donkere nacht in Gent door de ogen van onze stadsfotograaf

Tweede editie Ghent Coffee Fest volgende week van start (mét happy hour)

De Gentse Feesten is leuk, maar het Ghent Coffee Fest dat begin juli met zijn tweede editie van start gaat, is toch ook het vermelden waard. Zeven koffiebars slaan opnieuw de handen in elkaar om het zwarte goud uit eigen stad te promoten en de liefhebbers scoren dan ook een extraatjes voor een klein prijsje.