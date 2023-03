IN BEELD. De halfvastenfoor is open! “Gentenaars hebben ons duidelijk in hun hart gesloten”

Ongeduldi­ge autobe­stuur­der rijdt in op fietsende vader en kindje (2): “Hij was zijn rijbewijs al kwijt... Die straf is voldoende, toch?”

Een vader die in de Gentse stationsbuurt met zijn drie jonge kinderen aan het fietsen was, heeft het aan de stok gekregen met een agressieve automobilist. Toen die de papa aanreed, kwamen het slachtoffer en zijn kindje ei zo na ten val. Volgens de advocate van de beklaagde is de zaak een storm in een glas water, dat bleek gisteren in de rechtbank. Maar het gerechtelijke verleden van de man spreekt alvast allesbehalve in zijn voordeel.