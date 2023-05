IN BEELD. Binnen enkele jaren fietsenstalling, maar zo ziet Groot Vleeshuis er vandaag uit

Update E17 richting Kortrijk vrijge­maakt na ongeval ter hoogte van viaduct Gentbrugge

Op de E17 is vanmorgen een ongeval gebeurd ter hoogte van Viaduct Gentbrugge. Richting Gent was de linkerrijstrook daar een tijdlang versperd. Rond 8.30 uur was de rijbaan opnieuw vrijgemaakt en raakte de file stilaan opgelost.