IN BEELD. Amerikaans restaurant in Oostakker helemaal in halloween-sfeer: “Onze klanten houden wel van een verkleedpartij”

Een bebloede bruid, ribbetjes in de vorm van afgehakte arm of een hondje met duivelsoren: in de Gentse deelgemeente Oostakker wordt halloween al enkele dagen volop gevierd. Naar goede gewoonte toveren Kim Joliet (39) en Winrik Vanherle (40) hun Amerikaanse diner Uncle Sam’s om tot een waar griezelpaleis.

“We doen wel vaker themaweken”, glimlacht Kim. “Rond kerst is ons personeel verkleed als elfjes. En binnenkort is het dan weer eighties-week met muziek uit jaren ‘80. Onze klanten houden wel van een verkleedpartij. Ook deze keer zijn ze weer helemaal in thema.”

Wie zich het best verkleedt, wint een bon om nog eens te komen eten. Op maandag -halloween- is de zaak gesloten, maar als je nog wil komen griezelen: Uncle Sam’s is open van donderdag tot en met zondag. “We laten onze inkleding zeker nog een weekje hangen”, verzekert Kim. “En nee, een kostuum dragen is niet verplicht. We leven nog altijd in België, niet in Amerika (lacht.)”