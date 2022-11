IN BEELD: afscheid van de Keizer van ‘t Kuipke. Fiets aan de haak, kroon op het hoofd

GentEen prachtige avond was het, Merciljo. Donderdagavond nam een vol Kuipke afscheid van de Gentse renner, die jaar naar jaar voor ambiance zorgde tijdens de Zesdaagse. Iljo Keisse (39) is een fenomeen. Hij verzamelde schoon volk, zelfs wereldkampioen Remco Evenepoel was er. “Iljo is een vaderfiguur voor mij, ik heb alles van hem geleerd”, zei die. Maar de mooiste woorden waren van Iljo zelf, na een avond vol wielrennen en muziek. “Bedankt iedereen, ik ga dit nooit vergeten. Ik vind mijzelf maar een gewone jongen, wie mijn palmares leest is rap klaar. Ik vind het dan ook onvoorstelbaar dat jullie hier allemaal zijn voor mij.” Waarna in 't Kuipke een fuif losbarstte in echte café De Karper-stijl. Het afscheid van Iljo, in beelden van fotograaf Wannes Nimmegeers.