IN BEELD: 36ste Karnavalstoet trekt door Ledeberg: “Het wordt een plezierig nachtje”

Ondanks het grauwe weer daagden veel kijklustigen op die zich ongeveer een uurtje konden vergapen aan de praalwagens. Na de stoet ging het feest uiteraard gewoon verder in de cafés rond het Ledebergplein. Volgens DJ JP (49) heeft iedereen er heel veel zin in. “De mensen hebben drie jaar moeten wachten om te vieren en staan te popelen om erin te vliegen. Vanaf 19.00 uur zal het hier weer ‘vollenbak’ zijn’”, aldus de DJ die gisteren in het dienstencentrum van Ledeberg de dansbeentjes van de carnavalisten met zijn deuntjes meehielp los te gooien. “Het was ongeveer 3.00 uur in de ochtend toen we ermee ophielden, maar vannacht gaan we een pak langer door. Het wordt een plezierig nachtje, daar mag je zeker van zijn”, knipoogt JP.