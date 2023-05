In 2024 is Gent van de jeugd! “Kortfilm, podcast of debatreeks opzetten? Dat kan!”

Sint-Baafskathe­draal zondag te zien in Nederland, Zwitser­land en Ierland: pinkster­vie­ring Europees uitgezon­den

Lode Van Hecke kan zondag maar beter twee keer checken of zijn gewaad in de juiste plooi ligt. De pinksterviering om 11.00 uur in de Sint-Baafskathedraal wordt niet enkel uitgezonden op TV1, het voormalige Eén. Ook in Nederland, Zwitserland en Ierland wordt de mis live getoond op de openbare omroep.