Ilse Delmeire (44) komt aan het hoofd van kunstencentrum CAMPO

GENTCAMPO, het kunst- en theatergezelschap in Gent dat prat gaat op experimenteren en innoveren, heeft een nieuwe kapitein aan het roer. Ilse Delmeire (44) neemt op 1 april de fakkel definitief over van Carl Gydé, die 18 jaar lang de zakelijk leider was. “CAMPO heeft een ijzersterke reputatie in het buitenland en hier kennen we een publiek dat wat meer uit is op experiment en vernieuwing.”.”

Zelfs voor theaterliefhebbers is CAMPO, het kunstencentrum dat onder andere Milo Rau voortbracht, een minder bekende speler. Nochtans ondersteunt, creëert en viert CAMPO elk jaar tot 400 producties. Zo staan er dit voorjaar drie premières op de planning. Tempo, een punky en rock-en-roll imago en met toewijding: artiesten kunnen er enkele maanden aan hun werk schaven zoals dat nog zelden kan. Dat is de organisatie die Ilse Delmeire vanaf 1 april gaat leiden. En zeggen dat ze ooit als klassieke altvioliste geschoold is. “Zo blijf ik wel met één voet in de ‘artistieke’ realiteit.”

Artistieke kriebel

Ilse Delmeire heeft wel enkel watertjes doorzwommen voor ze in Gent terecht kwam. “Ik ben muzikante van opleiding, heb in Amsterdam en Londen gestudeerd en uiteindelijk in Antwerpen cultureel management. Toen kon ik meteen aan de slag bij het Antwerp Symphonic Orchestra. De altviool spelen heb ik dus uiteindelijk niet gedaan, maar ik vind het fijn om mijn andere talenten in de culturele sector te benutten”. Delmeire verzorgde er de educatieve werking, zo komen er tot 450 kinderen per week langs achter de schermen van de klassieke muziekwerking.

De stap naar CAMPO lijkt dus nogal groot, maar dat relativeert ze zelf. “We zijn in Gent geland omdat mijn man directeur werd van Muziekcentrum De Bijloke. Ik heb toen een tijdje op het kabinet van Sami Souguir gewerkt, als cultureel adviseur. Na vier jaar begon het te kriebelen. Toen kwam CAMPO op mijn weg. Eerlijk, ik kende de werking helemaal niet goed. Uiteraard leer je veel organisaties kennen, maar het zat wat in mijn blinde hoek. CAMPO neemt een unieke plek in, het is rebels en durft experimenteren, maar zorgzaam. De artistieke werking blijft trouwens in handen van Kristof Blom, daar heb ik dus alle vertrouwen in.”

Tempo

Delmeire gaat dus van het grootste klassieke, naar het grootste rock- en rollpodium van Vlaanderen. “CAMPO is cultureel ontzettend relevant, in het buitenland misschien soms nog meer dan hier. In Gent voelt het wat niche, maar dat is net aantrekkelijk. Het tempo ligt ontzettend hoog. Waar je in de klassieke wereld enkele jaren op voorhand nadenkt over programmatie, kunnen we bij CAMPO dingen het programma op enkele weken tijd nog bijsturen. Er is geen vast format: je kan er klassiek teksttheater vinden, of hybrides tussen performance en dans, enzovoort. Je laat geen kansen liggen, dat is zeer bevrijdend. Dat kan alleen maar omdat het team van CAMPO ontzettend veel veerkracht heeft. Veel veranderen zal ik in eerste instantie dus niet doen.”

Al kampt CAMPO natuurlijk met dezelfde uitdagingen als elk podium in Vlaanderen. “We hebben het geluk dat we een subsidie-overeenkomst van 10 jaar hebben met Vlaanderen. Dat kunnen slechts enkele anderen zeggen. Dat betekent niet dat we bepaalde dingen niet anders kunnen doen. Carl kon de financiën bijna op buikgevoel, ik niet. Dat is geen nadeel: ik kom er met een frisse blik in. Dat komt de artistieke kant alleen maar ten goede, en dat is het mooie aan de organisatie. CAMPO zet de kunstenaar steeds op de eerste plaats.”

Van Gent tot Taipei

“We hebben een kernpubliek dat erg trouw is in onze eigen zalen (CAMPO Nieuwpoort, CAMPO Victoria en CAMPO Boma). Vooral Gentenaars, over de producties in Geneve of Taipei hebben we geen controle natuurlijk. En zeer veel jongeren, dat mature publiek kunnen we dus nog beter bereiken. Al wil ik niet raken aan de authenticiteit van Campo. Ik ben vooral dankbaar dat ik hier mag aan meewerken.”

