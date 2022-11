IKEA Gent laat automatische drones los in magazijn: “Personeel moet zo niet meer manueel tellen”

In IKEA Sint-Denijs-Westrem wordt de stock binnenkort opgenomen door drones, in plaats van het personeel. Die drones vliegen automatisch door het magazijn en scannen de producten, een werkje dat normaal drie maanden in beslag neemt. Het is een primeurtje voor België.

9.000 vierkante meter: zo groot is het magazijn van IKEA Gent. Om het aantal aanwezige producten te tellen, is het personeel normaal ruwweg 3 maanden bezig, maar vanaf nu nemen drones de job over. De zes kleine vliegende toestelletjes die IKEA aankocht, zoeven ‘s nachts automatisch door het magazijn om daar de producten te tellen.

Primeur

Het systeem bestaat al in enkele andere landen, maar voor België heeft IKEA Gent de primeur vast. De drones moeten het werk voor het huidige personeelsbestand stevig verlichten. Om een product te controleren, moesten zij fysiek tot aan de rayon wandelen en dan de pallet met de bekende flatpacks erop, uit de rekken tillen. Dat moest vaak ook nog met een vorklift gebeuren, omdat er ook in de hoogte wordt gewerkt.

“Dat betekent dat er voor het personeel substantieel minder veiligheidsrisico’s verbonden zijn aan de stocktelling”, zegt Colombine Nicolay van IKEA België. “Tegelijk is het ook een enorme ergonomische verbetering, aangezien er minder getild moet worden”.

Volledig scherm IKEA Gent krijgt zes drones ter beschikking om automatisch de stock op te maken. In beeld: Bram Nevejans, logistiek coördinator van IKEA Sint-Denijs-Westrem. © VTM Nieuws

Het personeel in het magazijn moet dan weer niet vrezen voor zijn job. “Het betekent, naast de serieuze sprong voorwaarts op ergonomisch vlak, vooral dat het personeel zich met andere dingen kan bezig houden. Het is dus zeker niet dat er jobs sneuvelen”, zegt Bram Nevejans, logistiek coördinator bij IKEA Gent. Er moeten alvast geen drone-operatoren worden opgeleid, de Verity-toestelletjes vliegen namelijk op zichzelf.

De Zweedse meubelgigant IKEA heeft een vestigingen in Gent, Antwerpen, Brussel, Luik, Bergen en Aarlen. Elke winkel heeft zowat 7.000 ‘plaatsen’ waar een product kan staan dat geteld moet worden. In het magazijn vertienvoudigd dat en zijn het er 70.000. In de winkel moet stock opgenomen worden tijdens de sluitingsuren, dat neemt heel wat tijd in beslag.

Dertig landen in 2022

Wereldwijd heeft IKEA 461 winkels. De eerste drone kwam er in 2019, in Thailand, op initiatief van een personeelslid die zijn eigen drone had gekocht. In Zweden zag men snel potentieel in dat idee en het eerste officiële proefproject kwam er in 2019 in Zwitserland. Al snel volgden winkels in Zweden, Italië en Duitsland. In 2022 wordt het systeem uitgerold in nog 30 winkels.

Drone-leverancier van dienst is het Zwitserse Verity, dat wereldleider is op het vlak van automatisch vliegende drones. IKEA is trouwens het eerste bedrijf dat op zo’n immense schaal drones inzet, maar dat betekent ook dat die drones nog voor verbetering vatbaar zijn. Zo kan het toestelletje ‘slechts’ tien minuten vliegen, waarna het terugkeert naar een oplaadstation om daar 30 minuten bij te laden. Dat lijkt niet veel, maar het is wel genoeg om de 9.000 m² in Sint-Denijs-Westrem te bedienen.

