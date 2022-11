“Ik wist zelfs niet dat het bestond”: 200 leerlingen proeven van zorgberoepen in het UZ Gent

GENTMondmaskers en hoofdkapjes op, steriel hemd aan: de leerlingen van het GO! Lyceum stonden op dinsdagvoormiddag paraat om een handje te helpen bij de sterilisatiedienst van het UZ Gent. De nood aan meer personeel is hoog, door leerlingen te laten proeven hoopt iedereen om hen ook te laten doorstromen naar de zorgsector. “Wel opletten, die wasmachine gaat tot bijna 200 graden”. Check.

De stagiairs van het UZ ogen wel érg jong dit jaar, of zo leek het toch even. Een 200-tal leerlingen van 7 Oost-Vlaamse scholen mocht in het kader van de Zorgberoepenrally een halve dag proeven van verschillende jobs in de zorg. Het UZ Gent was met veel plezier gastheer, onder andere de kinderopvang van het ziekenhuis, de administratie, de verpleegpost en de sterilisatielabo’s passeren de revue. Wij wandelen voor de gelegenheid mee met het GO! Lyceum uit Gent. De leerlingen van de derde graad Jeugd- en gehandicaptenzorg en Sociaal-Technische Wetenschappen mogen zelf bakjes met chirurgische instrumenten samenstellen. Krist Henrotin, verpleegkundige en deskundige, leidt hen rond.

Van na de operatie ...

“Hier komen de instrumenten binnen nadat ze gebruikt zijn. Deze zijn nog in behoorlijke toestand, maar zoals je je kan voorstellen, krijgen we vaak ook vrij vuile bakjes terug”, steekt Henrotin van wal. Daar moet hij verder geen tekening bij maken. Hij loodst de leerlingen voorbij het intensieve scan-, was-, check-, dubbelcheck- en sterilisatieproces. “We doen er 3 tot 4 uur over, en dan mag het niet te druk zijn”, klinkt het. Naast de kapjes op het hoofd en de hemden moeten in principe ook gelnagels en juwelen eraf. “Voor één keer mag het”, grapt hij. Niet om te lachen: deze instrumenten worden nadien nog eens door het proces geduwd om zeker aan alle kwaliteitsvoorwaarden te voldoen.

Volledig scherm Oefening baart kunst © Wannes Nimmegeers

De talloze bakjes waarin de instrumenten toekomen, de wasmachines, het druksas (“om ervoor te zorgen dat vervuilde lucht niet bij de steriele instrumenten terechtkomt”): het maakt een grote indruk. “Waarom zouden we zo vaak natellen hoeveel instrumenten er in de teruggekeerde set liggen”, vraagt Krist. “Omdat we niet willen dat ze op ongelukkige plaatsen, zoals in een patiënt, blijven zitten, natuurlijk.” Even slikken, gelukkig is het in het UZ Gent nog niet gebeurd.

... tot in het OK

Dilay Öndr (17) stelt onder het toeziend oog van een medewerkster een bakje voor een procedure samen. “Die zien er altijd hetzelfde uit, zodat de chirurg op een stressmoment niet moet nadenken over waar het scalpel ligt. Maar alles moet dus ook in de juiste volgorde liggen en er zijn héél véél soorten mesjes, schaartjes en tangetjes en voor elke procedure is er een apart bakje”, zegt ze achteraf. “Of dit nu helemaal iets voor mij is, weet ik niet, maar het werk op de administratie dat we daarnet zagen, interesseert me wel!”

Klasgenote Esma Hamja (16) heeft de smaak wel te pakken. “Ik wou misschien wel in de medische sector, als arts of verpleegkundige, maar dit is écht boeiend”, zegt ze. “Al is het ook wel een heel precieze procedure. Je kan het vast snel leren, maar simpel is het niet”. Ze kijkt toe terwijl Krist uitlegt hoe de gesteriliseerde instrumenten ingepakt worden in dubbele steriele operatiedoeken. “Ze moeten open kunnen zonder ze aan te raken.” Niet eenvoudig.

Zorgnood

“We hebben net zoals elk ziekenhuis nog heel wat openstaande vacatures, dus we waren blij om aan deze Zorgberoepenrally mee te doen”, zegt Karlien Wouters van het UZ Gent. “Het UZ heeft een zekere naam, wat het aantrekkelijk maakt om voor ons te werken, maar je kan geen verplegers of logistieke medewerkers toveren, die moeten opgeleid worden”.

Volledig scherm De leerlingen van het GO! Lyceum in tenue in het UZ Gent. © Wannes Nimmegeers

Schepen van Werk Bram Van Braeckevelt (Groen) mocht voor de gelegenheid ook mee in het sterilisatiekwartier. “Zorg is meer dan dokters en verpleegkundigen. Ook in logistieke functies zoals hier, hebben we dringend mensen nodig. Maar rekruteren op het moment zelf is niet genoeg, we moeten ook de leerlingen voor de juiste opleidingen warm maken. Anderen kunnen misschien meteen aan de slag, maar weten zelfs niet dat dat mogelijk is. Zo’n proeversdag kan dan cruciaal zijn.” De stad schaarde zich dan ook achter de Zorgberoepenrally, die vier dagen lang doorging.

Ook het Beroepenhuis, dat leerlingen op pad helpt met de juiste studie- en werkkeuze, zette zich in voor de Zorgberoepenrally. “We willen leerlingen zo veel mogelijk laten proberen, zowel in de richting van verdere studies als voor wie onmiddellijk doorstroomt naar de arbeidsmarkt. Eens echt op de werkvloer staan, dat helpt.”

