“Ik wil me niet laten vaccineren, dus word ik maar drugdealer”: Franse vrouw (20) betrapt met twee kilogram cannabis in haar wagen

Niet gevaccineerd

Tijdens het verhoor werd haar gevraagd naar haar drijfveer om zich in te laten in dergelijke zaken. Daar kwam een verrassend antwoord op. “Normaal gezien werk ik in de horeca. Ik wil me echter niet laten vaccineren, waardoor ik mijn job ben kwijtgeraakt. Hierdoor kwam ik in de problemen terecht, want ik ben op jonge leeftijd reeds alleen gaan wonen, maar kon mijn rekeningen nu niet meer betalen.” Via Snapchat werd ze gecontacteerd door een account dat haar beloofde dat ze op korte termijn snel veel geld zou kunnen verdienen. Vanuit Frankrijk zou ze met een geleend voertuig drugs moeten overbrengen naar Gent. “Soms kwam ik meerdere keren per week naar hier, soms ook een lange periode niet. In totaal heb ik het een tiental keer gedaan. Ik kreeg er telkens 150 euro voor.”