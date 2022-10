“Ik voorspel revolutie”: niet meer elke dag warme spaghetti te verkrijgen in studentenrestaurant De Brug

Gent Alexander De Croo houdt studenten anderhalf uur in de ban. “Grens van aantal vluchtelin­gen dat wij kunnen opvangen is stilaan be­reikt”

Het openingscollege van de Gentse opleiding politicologie is traditioneel iets om naar uit te kijken. Dit jaar kwam premier Alexander De Croo dat geven, en die was niet alleen bijzonder vlot, hij schuwde ook geen enkele vraag. “België een land waar niks mogelijk is? Democratie is altijd een moeilijk proces, het is normaal dat het clasht.”

13:16