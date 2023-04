“Ik heb er inderdaad een beetje geprutst”: bromfiets van tiener rijdt meer dan dubbel zo snel als toegelaten

450 jaar ‘Pacifica­tie van Gent’ wordt nu al voorbereid: “Een van de belangrijk­ste momenten in de geschiede­nis van de Lage Landen”

In 2026 vieren we 450 jaar Pacificatie van Gent, een van de belangrijkste momenten in de geschiedenis van de Lage Landen. “Dat moet met veel luister gevierd worden”, vindt Christophe Peeters (Open Vld), en hij suggereert om nu al met de voorbereiding te starten.