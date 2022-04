“Ik ga u op de grond smijten, ik ben het beu”: beelden tonen schermutseling tussen controleurs van De Lijn en reizigers zonder geldig ticket

GentDe Gentse politie is een onderzoek gestart naar mogelijk gewelddadig gedrag van twee controleurs van De Lijn. Donderdagnamiddag konden drie zussen geen geldig vervoersbewijs voorleggen, waarna er een schermutseling ontstond. Beide partijen beschuldigen elkaar nu van fysiek geweld. Op een filmpje is te zien hoe één van de controleurs een reiziger bedreigt en te lijf gaat.

Drie zussen namen donderdagnamiddag omstreeks 18 uur de bus in Gent. Dorentina (19), één van de zussen, geeft les op een sportkamp tijdens de paasvakantie en was samen met haar twee zussen op de terugweg naar huis. Ter hoogte van de halte Stelplaats in Gentbrugge stapten enkele controleurs van De Lijn op de bus. Het drietal had geen geldig vervoersbewijs en probeerde nog snel een sms te sturen.

“Ik ga u op de grond smijten”

De controleurs vertelden de zussen dat hun late sms niet geldig was. “Een ticket moet aangekocht worden voordat men op de bus stapt”, verduidelijkt Marco Demerling, woordvoerder van De Lijn. “Ze kregen dan ook een boete opgelegd, maar daar konden ze zich niet in vinden.” Er ontstond een dispuut tussen beide partijen, maar die ontaardde al snel in een stevige schermutseling.

“Ik werd door de controleurs in een hoek van de bus gedreven omdat ik mijn identiteitskaart niet wilde afgeven. Dat recht heb ik", vertelt Dorentina. “Ik voelde me heel ongemakkelijk en vroeg om wat ruimte. Die wilden ze mij niet geven. Daarom heb ik hen van me af proberen duwen. Omdat de deur nog openstond dachten ze dat ik ervandoor wilde gaan, maar dat was absoluut het geval niet.” De zussen van Dorentina voelden dat de situatie aan het escaleren was en namen hun smartphone bij de hand om alles te filmen. Op één van die filmpjes is te zien hoe een controleur zijn geduld verliest en roept dat hij het beu is en haar op de grond gaat ‘smijten’.

Pluk haar

Quote Vervolgens kwamen ze met hun knieën op mij zitten en werd ik gestikt omdat één van hen ook met zijn elleboog op mijn keel duwde Dorentina

“De grootste controleur pakte me op en duwde me tegen het plafond, waarna ook zijn collega erbij kwam. Vervolgens kwamen ze met hun knieën op mij zitten en stikte ik bijna omdat één van hen ook met zijn elleboog op mijn keel duwde. Ik kon letterlijk niet meer ademen. Mijn zussen hebben dan ingegrepen en duwden de twee mannen weg. In het hand van één van de controleurs zat een grote pluk haar dat hij uit mijn hoofd had getrokken.”

De politie werd ter plaatse geroepen en nam verklaringen af van Dorentina en de controleurs. Volgens die laatsten werd er door de reizigers ook geweld gebruikt en kregen ze enkele trappen te verwerken. Maar dat weerlegt Dorentina. “Ik heb niks van geweld gebruikt. De politie heeft foto’s genomen van mijn verwondingen aan mijn polsen, hals en het haar dat ze hebben uitgetrokken. Het is pas toen ik thuiskwam dat ik goed en wel besefte wat er mij overkomen was. Dit is toch niet meer normaal? Alsof we in Amerika zitten.” De Gentse politie bevestigt dat zij inderdaad donderdagnamiddag ter plaatse gekomen zijn. Bij De Lijn wachten ze nu het onderzoek van de politie af alvorens intern verdere stappen te ondernemen.