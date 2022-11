“Ik ga kungfu leren om mama te beschermen.” Hartverscheurend verhoor van zoontje na zwaar partnergeweld

GentEen 39-jarige man diende zich vrijdagochtend in de correctionele rechtbank te verantwoorden voor feiten van huiselijk geweld. Zo ging hij meermaals zijn partner te lijf, maar ook het zoontje van de vrouw, uit een vorige relatie, deelde in de klappen.

De man verblijft momenteel illegaal in het land. Enkele jaren geleden kwam hij vanuit Marokko naar België en sindsdien probeert hij zijn verblijf te legaliseren. “Ik wil graag trouwen met mijn partner, zodat ik ook de nodige papieren heb”, verklaarde hij vrijdag aan de rechter.

Twee incidenten

Toch zal hij zijn trouwplannen moeten uitstellen, want sinds afgelopen zomer verblijft de man in de cel. Hij had zich namelijk meermaals agressief gedragen tegenover zijn partner en haar zoontje. Een eerste keer gebeurde dat in maart van dit jaar. Voor de ogen van de kleuter gaf de man zijn partner enkele vuistslagen, waardoor ze maar liefst 11 dagen arbeidsongeschikt was.

Vijf maanden later was het opnieuw prijs. De man was in augustus weer eens agressief geworden en had de vrouw proberen wurgen. Ook het zoontje van vrouw kreeg het zwaar te verduren. Hij viel na een stevige duw tegen de zetel. De politie werd erbij gehaald en de man werd gearresteerd. Naast de vrouw werd ook het zoontje ondervraagd. “Hij tekende uw boze gezicht en vertelde de agenten hoe hij kungfu wil leren om zijn mama te beschermen. Het is niet normaal dat een kind hiermee bezig moet zijn”, aldus de rechter.

“U heeft geen werk, bent financieel volledig afhankelijk van haar, verblijft ook nog eens illegaal in het land en tóch gedraagt u zich op deze manier tegenover het slachtoffer en haar kind?", vroeg de rechter bedenkelijk. “Ik zie mijn partner erg graag. Ik zal het nooit meer doen en het is ook de laatste keer dat u mij hier zal zien”, maakte de man zich er gemakkelijk van af. Begin december zal de rechter oordelen over de strafmaat van de man.

