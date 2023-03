“Ik ben slachtoffer, maar word veel meer behandeld als dader”: proces tegen juwelier Moens die overvaller doodschoot, start maandag

Kon ongeval met fietser (13) vermeden worden? “Er zijn afspraken gemaakt over werftrans­port, maar als die genegeerd worden...”

De 13-jarige jongen die vrijdagochtend werd aangereden op het kruispunt van de Keizerpoort en de Brusselsepoortstraat in Gent, vecht op dit moment nog steeds voor zijn leven. Intussen rijst de vraag of het ongeval niet voorkomen had kunnen worden. Waarom is het kruispunt nog niet conflictvrij gemaakt? En vooral: wat deed de vrachtwagen daar in volle ochtendspits?