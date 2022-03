“Ik ben net als mijn vader. Wanneer ik op een podium sta, vergeet ik alles om me heen”: dochter Tamara treedt in voetsporen van Vuile Mong

“Ik heb eigenlijk lang niet op de scène willen staan", bekent Tamara, wanneer ze ons een kopje koffie uitschenkt in haar gezellige stulpje op de grens van Gent en Mariakerke. “Op mijn 18de studeerde ik theater aan Studio Herman Teirlinck. Ik zat in een sterke lichting met onder andere Wim Opbrouck, Johan Heldenbergh, Wim Willaert en Ann Keurvels, maar de opleiding was beenhard. Bij een goede oefening was je de ster, maar één minder optreden en je hoorde er niet meer bij. Nadien ben ik regentaat Nederlands, geschiedenis en zedenleer gaan studeren. Ondertussen geef ik al 22 jaar les aan anderstalige nieuwkomers. Ik heb echt mijn hart verloren aan deze jongeren.”

Quote Telkens was er politie aanwezig wanneer we speelden op stakingen, maar we veranderen de wereld met elk lied dat we zongen Mong Rosseel

Weerstand

Aan de andere kant van de tafel luistert Mong Rosseel, die op 30 december 75 kaarsjes mocht uitblazen, aandachtig mee. “Ik kan mezelf hier best in herkennen. Toen ik nog op school in Veurne zat, deed ik in mijn broek als ik een gedichtje moest voordragen." Maar die gêne verdween al snel. In oktober 1970 trok Mong met een groepje anarchisten naar de Sleepstraat in Gent. In deze arbeidersbuurt speelde een jaar later ‘Het circus van Vuile Mong en zijn Vieze Gasten’. Het gezelschap groeide door naar een echt strijdtheater. Met hun liederen staken ze een hart onder de riem van de vele stakers en betogers. “Er was enorm veel weerstand in de jaren ’60 en ’70. Telkens was er politie aanwezig wanneer we speelden op stakingen, maar we veranderen de wereld met elk lied dat we zongen.”

Nieuw bloed

Tamara groeide op samen met de Vieze Gasten op Mongs boerderij in Zomergem. Ze kreeg er de strijdliederen met de paplepel mee. “Ik ken alle strijdliederen van Mong nog van buiten. Het genre ligt me nauw aan het hart. In tegenstelling tot veel hedendaagse muziek zit er nog een echte boodschap in vervat.”

Toch zou het tot haar 45ste duren voor ze samen met Mong op het podium stond. “Het begon pas terug te kriebelen toen ik meedeed aan een liedjesrevue bij het huidige theater Bij De Vieze Gasten. Alle nummers werden in discostijl gespeeld. De reacties op het door mij vertaalde waren zeer goed.”

Daarom ging ze op zoek naar muzikanten om iets te doen met haar collectie vertalingen. “De muzikanten van Mong hadden wel zin om met mij in zee te gaan. We repeteerden een keer, maar toen ik de agenda’s van de muzikanten naast de mijne legde, merkte ik dat we pas drie maanden later konden repeteren. Het was onmogelijk om dat met mijn werk als leerkracht te combineren.”

Quote Mijn geheugen laat me af en toe in de steek. Zo vergeet ik soms zelfs de teksten van mijn liedjes, maar mijn theatertek­sten en verhalen gelukkig niet Mong Rosseel

Eigen band

Tamara wilde echter intensiever aan de slag gaan met haar werk en begon te repeteren met haar toenmalige vriend. Mongs muzikanten waren onder de indruk van haar manier van zingen en stelden haar voor om mee te doen met De Illustratie, de band van Mong. “Ze zingt even goed als haar moeder. Hun stemmen lijken zo goed op elkaar, zeiden ze, terwijl Madga niet mijn echte mama is”, lacht Tamara.

Ondertussen heeft ze wel haar eigen collectief Links van de Liefde, waar ze samen met pianist Jef Lefève en gitarist Marnix Vernieuwe een Nederlandstalige collectie brengt met authentieke vertalingen van jazz, rock- en popnummers. “Die combineer ik met gesproken woord waarin ik praat over mijn eigen levenservaringen, liefde en solidariteit. Daarnaast brengen we nog een hele rits eigen nummers.”

Mongoloog

“Ik ben absoluut geen schrijver, maar een verteller”, pikt Mong in. “Daarom vraag ik tot afgrijzen van de technici altijd om de zaallichten aan te laten. Als ik op een podium sta, wil ik de mensen zien en voelen. Grote zalen zoals het NTGent of Capitole zouden me daarom niet liggen. Ik moet rondlopen in de zaal, zodat ik kan inspelen op de reacties en opmerkingen van het publiek. Dat maakt deel uit van de show. Eigenlijk ben ik al bezig met spelen nog voor er een streepje muziek is gespeeld.” Toch is dat voor een 75-jarige niet altijd evident. “Mijn geheugen laat me af en toe in de steek. Zo vergeet ik soms zelfs de teksten van mijn liedjes, maar mijn theaterteksten en verhalen gelukkig niet. Ik kan uren blijven vertellen. Mijn verhalen vergeet ik nooit.”

Tamara knikt instemmend. “Mijn broer Natan en ik noemen hem vaak Mongoloog als hij op dreef is. Als hij niet oplet, stopt hij niet met praten, zowel op als naast het podium. Maar ik herken mezelf wel in mijn vader. Wanneer ik op een podium sta, vergeet ik alles om me heen. Dat is nochtans niet altijd zo geweest. In het begin had ik podiumvrees, maar dat heb ik overwonnen door mezelf in te beelden dat ik voor de klas sta. Sinds die stress weg is, ben ik volledig in mijn element op het podium. Soms in die mate dat ik mijn muzikanten vergeet voor te stellen”, lacht Tamara.

Opvolging

Hoewel de opvolging verzekerd lijkt, denkt Mong nog niet aan stoppen. “Ik ben tien jaar geleden met pensioen gegaan, maar ik speel nog een keer in de maand, hooguit twee.” Hij merkt dat niet alles meer even soepel loopt als vroeger. “Vooral mijn gehoor is er de afgelopen jaren op achteruit gegaan. Zo kan ik niet meer a capella zingen zonder dat een van mijn muzikanten de eerste noot heeft gespeeld. Wanneer ik naar Klara luister, moet ik de radio soms afzetten van de pijn. Ook discussies na een optreden lopen niet meer van een leien dakje. Dat is het gelag dat je betaalt van vijftig jaar podiumdienst. Maar ik wil niet eindigen zoals Walter De Buck. Die kende zijn eigen teksten niet meer.”

De afgelopen jaren stonden vader en dochter al geregeld samen op het podium. In hun voorstelling ‘Brood en Rozen voor iedereen’, geïnspireerd door het gelijknamige boek van Lieven De Pril over armoede in Vlaanderen, brachten ze verhalen over gewone mensen die na een tegenslag plots in een schuldenspiraal komen. Nadien volgde haar show ‘Het kind in ons’ waarin Tamara Nederlandstalige liedjes en warme verhalen brengt over liefde en solidariteit. Qua thematiek trekken vader en dochter dus aan hetzelfde zeel. “Het is fijn dat ik mijn passie met mijn dochter kan delen. Net zoals ik nooit had gedacht om in het theater te belanden, had ik nooit verwacht dat Tamara Magdas plaats zou innemen. Maar ze doet het fantastisch.”

Ter gelegenheid van Mongs 75ste verjaardag brengen we Tamara samen met de Illustratie een liedjesprogramma op 1 mei om 20 uur in Herberg Macharius. De opbrengst van die avond gaat integraal naar Hand in Hand, een organisatie uit het Gentse die hulp biedt aan mensen zonder papieren.

