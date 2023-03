“Ik ben létterlijk getekend door die zinloze agressie”: 24-jarige houdt litteken in gezicht over aan banale studentenruzie

Tijdelijke bewoner (31) sticht brand in apparte­ments­ge­bouw

In de Jan Yoensstraat in Gent woedde maandagavond een hevige brand op de bovenste verdieping van een appartementsgebouw. Vijf woningen werden onbewoonbaar verklaard, twee personen raakten gewond. Na onderzoek van de branddeskundige bleek de brand aangestoken te zijn. Er werd een verdachte aangehouden. “Hij zou tijdelijk in het appartement verblijven”, klinkt het.