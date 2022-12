Igor (61) en Lara (40) blazen nieuw leven in bekend café op de Muide: “We gaan er onze eigen stempel op drukken”

GentCafé Liberty op de Muide was jarenlang een goed draaiend café, maar de afgelopen jaren ging het van de ene eigenaar naar de andere. De laatste maanden stond het gewoon leeg zelfs, maar Lara Deraeck (40) en Igor De Groote (61) zijn vastbesloten om er nieuw leven in te blazen. Over een paar weken open ze hier een gloednieuw buurtcafé.

Woon je in de Muide, dan is de kans groot dat je Lara en Igor hun gezichten al gezien hebt. Het koppel baat namelijk De Kring uit in het dienstencentrum van Meulestede. Ze begonnen daar als vrijwilligers, maar namen het café afgelopen zomer met plezier over. In tussentijd zochten ze verder naar een pand waar ze hun eigen cafeetje konden uitbouwen.

“Toen we zagen dat de Liberty te huur stond, zijn we daar meteen op gesprongen”, vertelt Lara. Liberty is een bekend café in de Muide, gelegen in dezelfde straat als het dienstencentrum, maar dan een paar honderd meter verderop. “Vroeger was dit een café voor dokwerkers, er was hier een dienst waar ze zich konden aanmelden. Het heeft jarenlang heel goed gedraaid, maar de afgelopen jaren ging het van de ene naar de andere uitbater. De laatste maanden stond het gewoon leeg zelfs.”

De nieuwe Liberty

Maar Lara en Igor zijn vastberaden om er weer een gezellig buurtcafé van te maken: Loods 0. Een verwijzing naar het havengebied vlakbij. “De 0 staat erin omdat de andere nummers al bezet waren”, grapt Igor. En omdat het voor een nieuw begin staat. “We nemen zeker en vast de geschiedenis van de Liberty mee, maar we gaan het café ook eigen maken”, zegt Lara. “We gaan er onze eigen stempel op drukken. Niet dat we muren gaan weghalen, maar we gaan wel herinrichten.”

Op de kaart zullen biertjes, wijnen, kombucha en ander lekkers staan. Geen grote maaltijden, maar wel wat meer dan ‘nootjes en chips’. “Iedereen zal hier welkom zijn: van jong tot oud, van advocaten tot dokwerkers. We zien het volledig zitten en de buurt is ook al enthousiast. De buurt is enorm beginnen opleven de laatste jaren, maar een echt buurtcafé miste het nog.”

Wat er met De Kring gebeurt op 27 januari, de dag dat Loods 0 opengaat? “Dat blijft zeker bestaan”, stelt Lara gerust. “Het wordt overgenomen door het cultureel centrum zelf. De trouwe klanten hoeven zich geen zorgen te maken.”

