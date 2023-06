I-mens en Orange slaan handen in elkaar: app moet communicatie voor anderstalig personeel vergemakkelijken

Brand in kledingwin­kel Pull & Bear blijkt acciden­teel te zijn: “Ontstaan in ventilatie­sys­teem”

In de Veldstraat heeft zaterdagavond een zware brand gewoed in kledingwinkel Pull & Bear. De schade is enorm, slachtoffers vielen er gelukkig niet. Een branddeskundige kon intussen vaststellen dat de brand accidenteel ontstaan is.