Hydraulisch oliespoor op Kennedylaan

Gent Nog een paar dagen tot valentijn: dit zijn de meest romanti­sche restau­rants in Gent

Over een paar dagen is het zover: valentijn. Hoog tijd dus om een tafeltje te boeken in een romantisch restaurant. Kan je niet meteen een goed adresje bedenken? Geen zorgen, hieronder vind je enkele van de meest romantische adresjes in Gent.

2 februari