Huurders in de clinch met WoninGent over extra kosten: “Pure intimidatie, ze weten drommels goed dat we die afrekening betwisten”

Gent Afgelopen jaar kreeg Stad Gent 114 klachten na plaatsing fietsen­stal­ling: “Moeten we Gentenaar niet vroeger informeren?”

In 2022 hebben 114 Gentenaars klacht ingediend nadat er plots een fietsenstalling in hun straat was verschenen. “Buurtbewoners krijgen pas een brief in de bus als de stalling er al staat”, zegt raadslid Stijn De Roo (CD&V). “Dat leidt tot ongenoegen.”

28 december