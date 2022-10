Hulpkok (51) van Gents hotel schuldig aan verkrachting van weerloze vrouw: “Ik was een vogel voor de kat”

GentDe hulpkok van een Gents hotel aan het station Gent-Sint-Pieters is schuldig bevonden aan de verkrachting van een jonge vrouw. De man checkte haar stiekem in, liet haar slapen in een kamer die niet voor gasten bestemd was, drong zich op voor een massage en vergreep zich uiteindelijk aan haar. Omdat het gevaar voor de maatschappij te groot is, werd hij meteen overgebracht naar de gevangenis.