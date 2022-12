HUIZENJACHT. Wondelgem bij Gent: “Het lijkt vreemd, maar dichter bij de grote stad vind je de goedkopere woningen”

GENT Op zoek naar het ei van de draak! Zoektocht voor de jongsten maakt het belfort 100% kidsproof

Met de kinderen op stap, dan liet je het Belfort misschien liever links liggen. Sinds woensdag kan je er met je kinderen evenwel op zoek naar het ei van de draak op de toren, want dat is zoek. Meteen een goede manier om één van de drie torens te bezoeken, ook met de kleinsten. Wij gingen kijken of we het ei ook vonden.

7 december