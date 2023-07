Huizen in Gent worden iets goedkoper, prijs van appartementen blijft stijgen

Dé smet op organisa­tie van Gentse Feesten? Ellende met herbruikba­re bekers: “Pure afzetterij en klanton­vrien­de­lijk... dit nooit meer”

Elk plein z’n eigen beker, en geef je beker terug op het plein waar je hem kocht. Het klonk aannemelijk, maar in de praktijk was het dat niet. Duizenden bezoekers van de Gentse Feesten voelen zich bedrogen door het systeem. Dit moet anders. “We hebben vandaag geen pasklaar antwoord, maar bekijken dit zeker in de evaluatie”, zegt Feestenschepen Bram Van Braeckevelt.