Huistheater van Koninklijk Poppentoneel Festival is terug open. “Al 68 jaar lang voorstellingen met Pierke”

Het is Pierre De Wispelaere die het Poppentoneel Festival heeft gesticht, in 1953, samen met Maurice D’Hondt. Hun eerste voorstelling, een ‘klucht’ speelden ze op een biljarttafel met een Belgische vlag als decor, en met draadpoppen die ze mochten lenen van het Huis van Alijn. Na omzwervingen met een reizend theater en een vaste stek in café Boma, bouwde Pierre, samen met zijn vrouw, in 1959 zijn eigen theater in hun huis in de Moriaanstraat. In 1978 kochten ze ook het huis ernaast, en werd er een soort van ‘cafetaria’ gemaakt. Zoon Wim zat op zijn 10 jaar al mee achter de schermen, en speelde op zijn 14de zijn eerste gesproken rol.

Kleindochter

Vandaag is het Koninklijk Poppentoneel Festival nog steeds waar Wim De Wispelaere en zijn vrouw hun hart en ziel in leggen. Hun dochter Lies is wel betrokken, maar spelen zit er bij haar niet meteen in. Dat ligt anders bij kleindochter Fleur, die al op haar 3 jaar niet weg te slaan was bij het theater. Zij is nu 6,5.

Volledig scherm Achter deze gevel schuilt een huis theater voor 80 man publiek © Jill Dhondt

“Ons gezelschap bestaat dit jaar 70 jaar, en is nog steeds een familietheater. Geen enkel jaar waren er géén optredens, zelfs niet tijdens corona. Zoals elk Gents traditioneel theater spelen we met Pierke. We hebben een 60-tal voorstellingen voor kinderen, en ook een 10-tal voor volwassenen. We hebben 600 poppen en tal van decors, die we allemaal hier maken. Alles wordt bewaard op onze poppenzolder. Tijdens de coronaperiode zijn we, de maanden dat het mocht, met ons theater uitgeweken naar het Parochiaal Centrum op Lederbegplein, even verderop. Daar was het ruimer. Van die periode hebben we gebruik gemaakt om ons eigen huistheater een upgrade te geven. Zo is er nu een ventilatiesysteem, en kreeg alles een stevige lik verf.”

Heropening

“Op zondag 15 januari nemen we een nieuwe start. Iedereen is welkom om een glas te komen drinken, en we brengen de voorstelling Pierke en de Gelukster. We spelen vanaf dan weer elke zondag, telkens vanaf 15 uur. De deuren openen om 14.30 uur. Tickets kosten 6 euro per persoon, reserveren kan via Uitbureau (09/233 77 88) of via sms op 0478 34 27 66, of via www.uitbureau.be of www.festival-poppentoneel.be

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.