Huisgenoten Véronique en Sara lanceren podcast waarin ze openhartige gesprekken voeren met markante Gentenaars

“Gent, dat zijn alle Gentenaars samen, ieder met zijn of haar eigen verhaal”, begint Sara. De Gentse woont samen met Véronique in de Lucas Munichstraat. Een interessante plek, zegt ze zelf. “Op een steenworp van Portus Ganda, boordevol welgestelde en jonge Gentenaars, maar ook dicht bij de kwetsbare buurtbewoners in het Sint-Baafsdorp. We leven allemaal in dezelfde stad, maar toch voelt een paar honderd meter soms als een andere wereld. Met onze nagelnieuwe podcast proberen we de diverse Gentenaars nog dichter bij elkaar brengen.”

De podcast kreeg de gezellige naam ‘Op de gevelbank’. Aangezien Sara en Véronique daar op het idee kwamen om ermee te beginnen. “Bij ons thuis is iedereen altijd welkom voor een babbel of een glas. Omdat we zoveel prachtige verhalen hoorden op onze gevelbank, wilden we de schoonheid van onze buurt met de wereld delen.” De podcast bestaat uit vijf afleveringen en beslaat gesprekken met markante bewoners uit de buurt. Ze spreken over hun leven, hun wereld, hun Gent. Welk pad ze bewandelden om in de Machariuswijk terecht te komen, hoe ze kijken naar hun buurt, naar de liefde, naar de politiek en onze stad.

Door en over Gentenaars

In de eerste aflevering zitten de huisgenoten samen met Nathalie Bril, die in een sociale woning leeft in het Sint-Baafsdorp. Ze vertelt over hoe buurtbewoners elkaar helpen met facturen en andere bezorgdheden, en over de smerige omstandigheden van de sociale woning die ze toegewezen kreeg. Online werd ze de mond gesnoerd, tot voormalig burgemeester Termont haar persoonlijk opbelde.

“Na negen jaar wachten kreeg ik eindelijk een sociale woning toegewezen”, vertelt Nathalie in de podcast. “Euforie, twee slaapkamers in het centrum van de stad. Maar ik zag meteen dat er schimmel en vocht aan de muren hing. Dat deed veel pijn na zolang wachten. Ik verwachtte geen paleis, maar de badkamer was zwart van de schimmel. Dat mág niet. Privé moet een verhuurder daarvoor opdraaien, maar de stad? Is dit nu mensen helpen? Ik heb een bericht gezet op de Facebookpagina van burgemeester Termont, maar na vijf minuten was het verdwenen. Dus ik reageerde nog eens: ‘Ah, alleen de positieve berichten blijven staan?’ Geen reactie. Daarom heb ik een persoonlijke mail gestuurd naar burgemeester Termont. ‘Ik hoop dat je op je gemakje thuis zit in je woning zonder schimmel, want ik heb na negen jaar een schoon cadeau gekregen. En als ik een bericht plaats, wordt het verwijderd.’ Plots kreeg ik telefoon. ‘Ah, Nathalie, met meneer Termont.’ Ik schrok natuurlijk: de burgemeester aan de lijn. Hij heeft heel open en eerlijk gevraagd wat het probleem was en hij heeft voor een oplossing gezorgd.”

De podcast wordt aanstaande zaterdag gelanceerd, om 16 uur in het Sint-Baafsdorp. Sara en Véronique zullen het gesprek met Nathalie beluisteren met de hele buurt. Er zullen pintjes zijn, en oneindig veel goede verhalen. Wil je ook de andere fragmenten en afleveringen beluisteren? Dan kan dat vanaf zaterdag via Spotify. Krijg je niet genoeg van de podcast? Dan kan je op de pagina’s ervan op Facebook en Instagram terecht.

