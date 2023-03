Houding van agenten ‘betreurenswaardig’, maar geen vrijspraak voor jonge wegpiraat die te zien is in tv-programma Niveau 4

Een jonge wegpiraat die in Gent een file voorbijstak door op de busstrook en het fietspad te rijden, onder invloed overigens, heeft wel een straf gekregen. Zijn advocaat had de vrijspraak gevraagd omdat de jongeman te zien was in het VIER-programma Niveau 4 nadat hij de verkeersregels aan zijn laars had gelapt. Alhoewel heel Vlaanderen toen kon meekijken, heeft de jongeman volgens de politierechter wél een eerlijk proces gekregen. Al had de rechter ergens begrip voor het argument dat zijn privacy geschonden is.