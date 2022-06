Hotelschool Gent pikt bronzen en zilveren medaille op in Belgium Chocolate Awards

GENT Gentse topchef doet greep naar de Oscars van de culinaire wereld in Abu Dhabi: “Met die stress zou ik niet elke dag in de keuken willen staan”

In vijf uur tijd een Michelinwaardig menu presenteren, in Abu Dhabi. Dat is de opdracht die Gentse topchef Sam Van Houcke, bezieler van Maste en Mastel, tot een goed einde moet brengen. Overtuigt hij op dinsdag de jury dat hij beter is dan zijn 17 tegenstanders, dan mag hij zich Global Chef Of The Year noemen.

30 mei