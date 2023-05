Hotel met restaurant en zonnig terras geopend aan Dampoort: “Gentenaars zijn meer dan welkom om hier te eten of vergaderen”

Hoe moet verkeer in ruime regio rond Gent er in de toekomst uitzien? Regionaal mobili­teits­plan is klaar

In het ICC in Gent is het regionaal mobiliteitsplan voor de brede regio rond Gent voorgesteld. 23 gemeenten werkten samen om de toekomst van personen- en goederenvervoer in de brede regio uit te tekenen. Binnenkort start een openbaar onderzoek.