Hop met die beentjes! GO! Basisschool Vogelenzang trapt week van de sport af met een opwarmer

Barbra en Anke wonen in het begijnhof in Gent: "Dat ik dit mijn thuis mag noemen, is een privilege"

Wonen in een duizend jaar oud begijnhof, dat klinkt als een droom, maar voor Barbra en Anke is het werkelijkheid. Barbra woont al 17 jaar in het begijnhof in de Lange Violettestraat in Gent, Anke nog maar een jaar. “Tegenwoordig zijn de huizen hier peperduur, maar het is een fantastische plek om te wonen”, zeggen ze. “Ondanks de vele regels waar we ons aan moeten houden.”

24 september