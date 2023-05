Hoogte nieuwe fietsbrug aan Oude Dokken ‘last minute’ aangepast voor bijzonder project

KIJK. En dan stort je huis plots in door werken naast de deur: bejaarde vrouw ontsnapt aan de dood

Een deel van een woning is donderdagvoormiddag ingestort in de Verkortingstraat in Sint-Amandsberg bij Gent. De bewoonster – een bejaarde dame – was thuis, maar bleef als bij wonder ongedeerd. Ook de woning van de buren werd intussen onbewoonbaar verklaard.