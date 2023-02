Hoofd van Europol Catherine De Bolle gelauwerd door UGent

De Bolle studeerde rechten aan de UGent en werkte zich nadien snel op tot jurist bij de Federale politie, na een opleiding bij de toenmalige rijkswacht. Nadien werd ze korpschef in Ninove en hoofdcommissaris. In 2012 nam ze de positie van commissaris-generaal van Fernand Koekelberg (en diens ad-interim vervanger Paul Van Thielen) over. Ze was de eerste vrouw in die functie. Na drie jaar schakelde ze over naar Interpol en in 2018 nam ze het voorzitterschap van Europol op zich. Europol coördineert onderzoeksteams van politiediensten in de Europese Unie.