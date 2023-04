Honderd wedstrijden op 2 dagen: de Spring Regatta aan de Watersportbaan is de openingsklassieker van het roeien

Kay (42) achtervolg­de wielertoe­rist die influencer Jonatan Medart (22) van de baan reed: “Ik kan er niet bij dat hij ‘fuck you’ riep, in plaats van ‘sorry’”

Een ‘fuck you’ in plaats van een helpende hand. De wielertoerist die influencer Jonatan Medart (22) afgelopen week van de baan reed, was geenszins van plan om zich iets van zijn slachtoffer aan te trekken. Maar dat was buiten getuige Kay De Smet (42) gerekend, die meteen de achtervolging inzette met zijn elektrische scooter. “Ik had nog acht procent batterijsterkte toen de agenten hem klemreden.”