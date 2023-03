Home(Land): de uitzonderlijke Oekraïense expo die toch in het DesignMuseum te zien is

Het DesignMuseum is dicht en toch kan je er tot eind april terecht voor een bijzondere expositie: ‘Home(Land)’. Daarin vragen curatoren Dasha Tsapenko & Marjo van Schaik zich af hoe je je thuis kan voelen op verplaatsing, binnen de context van het Oekraïens conflict. Opvallend: de expo zal binnenkort ook te zien zijn in Kiev.

Wanneer voel jij je echt opnieuw thuis, na vakantie bijvoorbeeld? Bij een bezoekje aan de frituur? Als je je eigengemaakte spaghettisaus eet of als je die winterjas die aan het haakje hing, opnieuw kan aandoen? Thuis is een gevoel, maar de objecten, de geuren en texturen die eraan vasthangen kunnen we wel meenemen. Met die redenering gingen Tsapenko, Oekraiënse van afkomst maar wonend in Nederland en van Schaik aan de slag. Tsapenko werkt vooral met natuurlijke materialen, dus het resultaat is design dat enerzijds huiselijk aandoet en anderzijds duidelijk op verplaatsing speelt.

Het delen van een goed maal met vrienden en geliefden, het drinken van een warme drank uit een favoriete tas, het koken van soep volgens een familierecept, het ruiken van een herkenbare geur of het voelen van een bepaalde textuur - kunnen een manier zijn om je thuis te voelen, waar je ook bent. In dit deel van de tentoonstelling staan alledaagse gebruiksobjecten, gemaakt uit inheemse Oekraïense grondstoffen, symbool voor het begrip ‘thuis(land)’. De gebruikte materialen zijn op een of andere manier iconisch voor Oekraïne. Ze fungeren als katalysatoren voor verhalen over mensen, (thuis)land en oorlog. Oekraïense authentieke ambachten en technieken worden verbonden met innovatieve kennis over biodesign en duurzame productie, in een proces waarbij Oekraïense en Nederlandse ontwerpers kennis uitwisselen en elkaar inspireren.

De expo is slechts tot 30 april te zien in het DesignMuseum, donaties gaan naar de Koning Boudewijnstichting. Dat de tentoonstelling uberhaupt te zien is, is al uitzonderlijk. Eigenlijk is het DesignMuseum gesloten, maar de nood voor deze expositie drong zich op. Gecombineerd met de uitgestelde renovatiewerken ontstond er zo een scheurtje in de kalender waarbij een pop-up-expo wel mogelijk was. Ook het museum komt dus een beetje thuis.

Half mei gaan de werken voor de nieuwe vleugel van het museum van start. Dan komt er ook een nieuwe ingang, op de plaats waar voorheen de iconische w-rol stond.

