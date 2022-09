Hogescholen trappen academiejaar op gang: minder verpleegkundigen in de opleiding, maar gezondheid blijft populair

GENTVolle gangen, volle auditoria en eerstejaars op zoek naar hun nieuwe lokalen en klasgenoten: het academiejaar 2022-2023 hoopt coronavrij te blijven. Op Odisee Hogeschool was er vorig jaar sprake van een ware biomedische boom, die is nu wat in elkaar gedoken. Met stip de sterkste stijger? Voedings- en dieetkunde.

Er wordt duchtig gesneden, geroerd, geduwd en gewrongen in de keuken van Odisee Hogeschool in Gent. De hogeschool kent over de 6 campussen 11.000 studenten, een groei met 7 procent. Op de campus in Gent zijn er 6.000 studenten te vinden en dit jaar stromen die massaal richting Voedings- en Dieetkunde. Daar zitten nu 25 procent meer studenten dan vorig jaar. Opvallend, want vorig jaar was Biomedische Laboratoriumtechnologie de koploper, die richting valt dit jaar een tikkeltje terug.

Schoon aan de binnenkant

Studentes Lotte (18) en Lucca (21) laten het tijdens de workshop Gezond Koken niet aan hun hart komen. De twee hebben elk een andere studierichting achter de rug, respectievelijk Chemie en een lerarenopleiding, maar lieten zich toch nog tot een vervolg verleiden. In Gent studeren is tegenwoordig niet evident, de zoektocht naar een kot verliep alvast niet op supervlot, maar ze slaagden er toch allebei in. Veertig minuten met de auto is echter geen optie en deze richting boeide de dames. “Ik was in mijn vorige opleiding veel bezig met huidverzorging en dergelijke, maar ook de binnenkant moet mooi zijn om dat aan de buitenkant te laten zien”, zegt Lucca.

Daarom mikte ze nu op Voedings- en dieetkunde, uiteindelijk wil ze mensen kunnen adviseren hoe ze goed voor zichzelf moeten zorgen. Ook Lotte is de laatste jaren steeds meer met gezondheid bezig. Daar heeft de coronacrisis veel mee te maken. Dat merkt ook opleidingshoofd Kathleen Temmerman. “Na de lange coronaperiode starten we eindelijk weer met een normaal academiejaar waarbij we onze studenten van A tot Z kunnen begeleiden. Volgens mij hebben heel wat mensen gezonde en evenwichtige voeding écht herontdekt en plukken we daar nu de vruchten van”.

Verpleegkundigen

Een tikkeltje bizar is het dus wel dat net verpleegkunde en labotechnieken minder goed scoren op de hogescholen, na de piek van vorig jaar. Volgens Odisee is dat net te wijten aan de media-aandacht die deze beroepen kregen tijdens de coronacrisis. Die is nu gaan liggen. “De laatste twee jaar werd het beroep van laborant, een job waar wij studenten voor opleiden, ruimschoots in beeld gebracht in de media naar aanleiding van de coronacrisis. Tijdens die twee coronajaren stegen onze inschrijvingscijfers heel erg sterk. Iedereen wilde laboratoriumtechnoloog worden. Nu is de media-aandacht een pak minder en dat vertaalt zich ook in de cijfers”, zegt Jos Parmentier van de Biomedische Laboratoriumtechnologie.

Overigens liggen de inschrijvingscijfers van dit jaar op hetzelfde niveau als vorig jaar. “De late beslissers kunnen zich nog tot 10 oktober bedenken”, klinkt het nog.

