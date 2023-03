HOGENT-studenten verwelkomen Eurosong-fenomeen Blanche

“Het is een richting die sterk inzet op talen en we geloven ook dat je dat nodig hebt”, zeggen Celine Bekaert, Fien Slock, Jelena Plyson en Noah De Pyn uit het tweede jaar Business & Languages. Zij organiseerden het evenement en kozen specifiek voor Les Mardis de la Francophonies omdat ze het belang van de taal zelf ondervinden. “Het is niet populair, veel leerlingen kijken ertegenop, maar net daarom willen wij tonen hoe handig én fijn het is om toch onze tweede landstaal nog te beheersen”.

Daarmee is hun opdracht hopelijk geslaagd, het hele evenement ging uiteraard door in het Frans. En ook Blanche zelf was blij om nog eens in Vlaanderen op het podium te staan. De zangeres volgt sinds twee jaar een opleiding regie en haar eerste kortfilm zit in de afwerkingsfase. “Ik ben er heel blij mee, maar eens hier zingen was ook erg leuk. Het doet zeker deugd, na het Eurovisiesongfestival was het logisch dat de aandacht wat ging liggen, ook al omdat ik me zelf op andere projecten heb gefocust”. Daarover beantwoordde ze meteen ook wat vragen van de aanwezige studenten. In het Frans, ça alors!