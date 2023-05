HOE ZOU HET NOG ZIJN MET... bokser Junior Bauwens (35)? “Voor een allerlaatste kamp wil ik nog eens alles uit de kast halen”

Van closet sale tot theater­voor­stel­ling: 7 activitei­ten op Hemel­vaarts­dag in de regio Gent

Op 18 mei is het Hemelvaartsdag en genieten de meesten onder ons van een vrije dag, of misschien wel een verlengd weekend. Nog geen plannen voor deze feestdag? Wij zochten en vonden zeven activiteiten in de regio Gent. Van een closet sale in Bar Bricolage tot de theatervoorstelling ‘Poupehan’ in Zwijnaarde: met deze tips hoef je je geen seconde te vervelen.