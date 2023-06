Hoe 't Café Velootje langzaam letterlijk dicht slibde, en de ingreep van de stad noodzakelijk werd. “Hier prachtige tijden beleefd”

Valt extrava­gant­ste restaurant van Gent te redden? “Faillisse­ment is nog omkeerbaar”

Al sinds midden april is het verrassend stil in het meest excentrieke restaurant van Gent. Zelfs wie reserveerde, staat bij Gigi in de Belfortstraat voor een gesloten deur. Niet onlogisch, want de zaak is sinds 17 april failliet. Al geven de eigenaars zich niet zomaar gewonnen, zo blijkt.