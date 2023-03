Hoe smaakt die Brugspaghetti ook alweer? UGent organiseert eerste alumnidag

Klimmen, sterren en spijs

Maar ook voor wie graag komt snuffelen op de campus van een grote universiteit, is er veel te doen. Je moet niet zelf afgestudeerd zijn (al is dat dus wel degelijk de bedoeling) om te genieten van een lezing van een Gentse topdokter of een bezoekje aan volkssterrenwacht Armand Pien. Wie zijn of haar kroost mee heeft, kan die al laten proeven van de alma mater met een bezoekje aan de kinderuniversiteit. En je kan dus écht van het UFO rapellen.

In het studentenrestaurant de Brug kan iedereen vanaf 11.30 uur terecht voor een spaghetti of stoverij met frietjes. De resto is doorlopend open tot 17 uur, ook voor koffie. Ook in het Ufo kan men vanaf 9.30 uur bijpraten met in studiegenoten in het centrale UGent-alumnicafé. Ook op de meeste faculteiten kan je – vooral in de namiddag – terecht voor een drankje in de facultaire alumnibar.