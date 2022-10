Hoe hilarisch is dit? Honden en baasjes trekken hun beste kostuum aan voor Halloweenfeestje

Gent Thomas (32) opent nieuwe pianowin­kel in Gent: “We verkopen zowel nieuwe als tweede­hands piano’s”

De 32-jarige Thomas Kint heeft dit weekend een nieuwe pianowinkel geopend vlakbij het Sint-Pieters station. De Gentenaar had al een atelier in de Brugse Poort waar hij piano’s stemt, herstelt, verkoopt en verhuurt, maar vanaf nu kan je ook in de winkel terecht om al je vragen te stellen.

29 oktober