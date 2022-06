Hoe Gents graffitifenomeen ROA uitgroeide tot de ‘Banksy van België’ “Van Melbourne tot L.A., overal willen ze van hem een kunstwerk”

GENT GMF op verjaar­dags­tocht langs tien kruis- en knelpunten: “Leg hier nu een tijdelijke brug, wacht niet tot overheden beter samenwer­ken”

In Gent zijn de fietsers baas, dat hoor je vaak. Dat betekent niet dat er geen knelpunten meer zijn waar het moeilijk of ronduit gevaarlijk op de weg is. Voor de vijfde verjaardag van de Fietsambassade boksten het Gents Milieufront en de Fietsersbond een route in elkaar langs tien pijnpunten. “Soms zie je wel een oplossing, maar bots je op een starre overheid.”

