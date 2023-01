Hoe de sterke arm der wet van Peter D’Hondt tot in Gent reikt

Gent Familie Hakim verslagen na vrijlating tweede verdachte: “Hij bleef nog 47 seconden boven water, ze hadden hem kunnen redden”

54 zou hij woensdag geworden zijn, Hakim Mutyaba. Maar een ‘domme grap’ kostte hem half juli, tijdens de Gentse Feesten, het leven, toen hij in het water werd gegooid aan de Visserij. Eerder deze maand kwam ook de tweede verdachte vrij na het betalen van een borgsom. “Een slag in ons gezicht”, zegt de familie, “Is Hakims leven maar de prijs van een iPhone waard?” Zijn ex-vrouw Mieke doet in tranen haar verhaal.

17:59